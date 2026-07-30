Ataque armado deja tres ciclistas muertos en carretera del Cauca

Un violento ataque armado dejó tres ciclistas muertos en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se desplazaban por este corredor vial cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones. Los tres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen, unidades de la Policía y de la Fiscalía llegaron al sitio para adelantar la inspección judicial e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra las víctimas o si se trató de un hecho indiscriminado. Por ahora, no se han revelado las identidades de los fallecidos ni se reportan capturas relacionadas con este caso.

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