No salga del hospital sin exigir esta prueba para su bebé

Especialistas en salud y organizaciones de pacientes hicieron un llamado a madres, padres y cuidadores para que exijan la realización de la prueba de talón a todos los recién nacidos, un examen obligatorio que permite detectar enfermedades congénitas antes de que aparezcan síntomas y mejorar las posibilidades de tratamiento oportuno.

La recomendación surge en el marco de la campaña «Haz Valer Su Derecho. ¡La Prueba de Talón, Tu Acto de Amor!», impulsada con motivo del Día Internacional del Tamizaje Neonatal. La iniciativa busca que las familias soliciten este procedimiento antes de que el bebé sea dado de alta del hospital.

La prueba consiste en tomar una pequeña muestra de sangre del talón del recién nacido entre las 48 y 72 horas posteriores al nacimiento. Desde 2026, este examen permite identificar de forma obligatoria siete enfermedades congénitas, entre ellas hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y alteraciones de la hemoglobina.

Según los expertos, detectar estas patologías a tiempo puede evitar complicaciones graves e incluso salvar vidas. «La prueba de talón debe hacer parte de la atención rutinaria del nacimiento. El reto ahora es garantizar que todas las familias reciban información clara y que el sistema responda oportunamente», afirmó el genetista Ignacio Zarante.

Aunque el país ha fortalecido el programa mediante nuevas normas del Ministerio de Salud y decisiones judiciales que ratifican el carácter obligatorio y universal del tamizaje neonatal, las organizaciones advierten que aún existen barreras para su aplicación.

Datos del Instituto Nacional de Salud muestran que la cobertura sigue siendo baja. En 2025 apenas alcanzó el 12,37 % de los recién nacidos registrados, una cifra que evidencia la necesidad de ampliar el acceso y fortalecer la información dirigida a las familias.

Por ello, los promotores de la campaña insisten en que, antes de abandonar el hospital, los padres pregunten si la prueba de talón ya fue realizada, cuándo se conocerán los resultados y cuál será el procedimiento en caso de detectarse alguna condición médica.

Las organizaciones consideran que convertir esta pregunta en un hábito puede marcar la diferencia en la salud y el desarrollo de miles de niños desde sus primeros días de vida.