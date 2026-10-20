Tuluá celebrará Halloween con los niños en El Mundo de la Fantasía

Bicicletas, rifas, dulces, teatro y presentaciones artísticas harán parte de una jornada especial para los más pequeños en Tuluá. Este sábado 24 de octubre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas recibirá una nueva edición de El Mundo de la Fantasía, un evento gratuito para disfrutar en familia.