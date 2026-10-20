Tuluá celebrará Halloween con los niños en El Mundo de la Fantasía

La programación comenzará a las 10:00 de la mañana e incluirá regalos, cuentos, actividades interactivas y stands temáticos preparados para que los niños jueguen, exploren y vivan diferentes experiencias.
La invitación está dirigida a las familias tulueñas y a los habitantes de municipios vecinos, quienes podrán participar en esta celebración pensada para el entretenimiento infantil. La actividad es promovida por la Administración Municipal, con la participación de las diferentes secretarías y el acompañamiento del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y la gestora social Luz Elena Londoño.
La recomendación es llegar temprano para disfrutar de las actividades y sorpresas previstas durante la jornada, en la que los niños serán los protagonistas.
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