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Tuluá celebrará Halloween con los niños en El Mundo de la Fantasía

Bicicletas, rifas, dulces, teatro y presentaciones artísticas harán parte de una jornada especial para los más pequeños en Tuluá. Este sábado 24 de octubre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas recibirá una nueva edición de El Mundo de la Fantasía, un evento gratuito para disfrutar en familia.

La programación comenzará a las 10:00 de la mañana e incluirá regalos, cuentos, actividades interactivas y stands temáticos preparados para que los niños jueguen, exploren y vivan diferentes experiencias.

La invitación está dirigida a las familias tulueñas y a los habitantes de municipios vecinos, quienes podrán participar en esta celebración pensada para el entretenimiento infantil. La actividad es promovida por la Administración Municipal, con la participación de las diferentes secretarías y el acompañamiento del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y la gestora social Luz Elena Londoño.

La recomendación es llegar temprano para disfrutar de las actividades y sorpresas previstas durante la jornada, en la que los niños serán los protagonistas.

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