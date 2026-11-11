Atacan con granada la sede de RCN en Cali

Un nuevo hecho de violencia generó alarma en Cali. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado una granada contra la sede de RCN, ubicada en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos.

La explosión no dejó personas heridas ni víctimas mortales, aunque causó preocupación entre quienes se encontraban en este sector, donde funcionan varias empresas y bodegas. Tras la alerta, la Policía reaccionó y capturó a dos sujetos señalados de estar relacionados con el ataque.

La zona permanece acordonada mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias del atentado, registrado días después de que varios medios de comunicación del país recibieran amenazas.

Este hecho se suma al ataque reportado horas antes contra la hidroeléctrica de Amaime, en zona rural de Palmira, donde hombres armados habrían activado un artefacto explosivo en instalaciones de Celsia, causando daños en la infraestructura.