¿Creatividad o respuesta incorrecta? Dibujó a WALL-E en un examen y recibió cero

La alumna eligió al personaje de la película de Disney y Pixar estrenada en 2008, cuya historia transcurre en una Tierra cubierta de basura y abandonada por la humanidad debido a la acumulación de residuos y el consumismo.
Sin embargo, la docente no consideró válida la respuesta y escribió en rojo sobre el examen: «Este no es un examen de dibujo, más atención por favor».
La imagen se viralizó y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que la estudiante debía ajustarse al formato solicitado y responder por escrito, otros defienden su creatividad y señalan que el dibujo representa una relación directa con el problema ambiental planteado.
El caso abrió una discusión sobre los métodos de evaluación y la posibilidad de reconocer distintas formas de demostrar lo aprendido.
¿Usted qué opina: la estudiante merecía el cero o su respuesta debía ser valorada?
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