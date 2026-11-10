¿Creatividad o respuesta incorrecta? Dibujó a WALL-E en un examen y recibió cero

Una respuesta poco convencional terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales. Una estudiante recibió una calificación de cero después de responder con un dibujo de WALL-E una pregunta de Ciencias Naturales sobre las consecuencias de la contaminación ambiental en los seres vivos.

La alumna eligió al personaje de la película de Disney y Pixar estrenada en 2008, cuya historia transcurre en una Tierra cubierta de basura y abandonada por la humanidad debido a la acumulación de residuos y el consumismo.

Sin embargo, la docente no consideró válida la respuesta y escribió en rojo sobre el examen: «Este no es un examen de dibujo, más atención por favor».

La imagen se viralizó y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que la estudiante debía ajustarse al formato solicitado y responder por escrito, otros defienden su creatividad y señalan que el dibujo representa una relación directa con el problema ambiental planteado.

El caso abrió una discusión sobre los métodos de evaluación y la posibilidad de reconocer distintas formas de demostrar lo aprendido.

¿Usted qué opina: la estudiante merecía el cero o su respuesta debía ser valorada?