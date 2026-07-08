Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras despedirse del Mundial 2026

Aunque la eliminación frente a Suiza en los octavos de final dejó un sabor amargo, la Selección Colombia recibió una noticia positiva al finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026: ascendió dos posiciones en el ranking de la FIFA.

La Tricolor comenzó el torneo ubicada en la casilla 13 y, gracias a su desempeño durante el campeonato, terminó en el puesto 11, con 1.739,89 puntos, quedando muy cerca de regresar al anhelado Top 10 de las mejores selecciones del planeta.

Con este ascenso, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró superar en la clasificación a selecciones históricas como Alemania y Croacia, aunque su permanencia en esa posición dependerá del desempeño de Suiza, que continúa en competencia y aún podría sumar más puntos.

En la parte alta del ranking se mantienen Francia como líder, seguida por Argentina y España. Completan los diez primeros lugares Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México.

Más allá del ascenso en la clasificación mundial, la eliminación dejó varias conclusiones para el combinado nacional. La falta de eficacia frente al arco volvió a pasar factura y la definición por penales, como ocurrió en Rusia 2018, terminó sentenciando el adiós colombiano.

Tras el encuentro, Néstor Lorenzo reconoció que al equipo le faltó contundencia para aprovechar las oportunidades creadas ante Suiza y aseguró que ese será uno de los principales aspectos a corregir de cara al próximo proceso mundialista.