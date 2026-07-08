La Corte Constitucional cambió las reglas para las mascotas en conjuntos: esto ya no podrán prohibir

La Corte Constitucional emitió un fallo que modifica las reglas de convivencia en las propiedades horizontales del país al establecer que los conjuntos residenciales no podrán prohibir el uso de ascensores por parte de mascotas ni imponer sanciones a sus propietarios por este motivo, siempre que se respeten las normas de convivencia.