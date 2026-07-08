Adulto mayor con cáncer habría sido dejado a su suerte en un parque de Palmira; autoridades investigan lo ocurrido

El hecho ocurrió el lunes 6 de julio, cuando varios habitantes del sector notaron la presencia del adulto mayor, quien permanecía solo y tenía serias dificultades para movilizarse. Al acercarse para ayudarlo, el hombre les relató que había sido llevado hasta Palmira por integrantes de su familia y posteriormente dejado en el parque, sin compañía ni asistencia.
Su testimonio causó profunda preocupación entre los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a los organismos de emergencia al percatarse de su delicado estado de salud. Minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un centro asistencial, donde actualmente permanece bajo observación médica.
Aunque la versión del adulto mayor se ha difundido ampliamente y ha despertado numerosas muestras de solidaridad, las autoridades aún no han confirmado que se haya tratado de un abandono. Por ello, iniciaron las investigaciones para verificar el relato, establecer cómo llegó hasta Palmira, identificar plenamente al hombre, ubicar a sus familiares y determinar si existió alguna conducta que pueda constituir un caso de abandono o vulneración de sus derechos.
El caso ha provocado un fuerte rechazo entre la comunidad, que pide esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección del adulto mayor. Mientras avanzan las diligencias, el hombre continúa recibiendo atención médica, a la espera de que se conozcan nuevos detalles sobre su estado de salud y el desarrollo de la investigación.
Deja una respuesta