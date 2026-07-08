Adulto mayor con cáncer habría sido dejado a su suerte en un parque de Palmira; autoridades investigan lo ocurrido

Un caso que ha generado indignación y conmoción en Palmira, Valle del Cauca, es investigado por las autoridades luego de que un adulto mayor fuera encontrado en delicado estado de salud en un parque del barrio Santa Isabel. El hombre, quien aseguró padecer cáncer, afirmó que habría sido abandonado por sus propios familiares tras ser trasladado desde Cali.