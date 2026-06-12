Fiscalía pide cárcel para Blessd por presunto secuestro extorsivo

La situación judicial del cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, se complica. La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de control de garantías que el artista sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, tras ser imputado por el delito de presunto secuestro extorsivo.

Durante la audiencia, el ente acusador explicó que la petición no está relacionada con antecedentes judiciales, ya que el cantante no registra capturas previas, sino con la presunta repetición de conductas similares que actualmente son objeto de investigación.

El proceso también involucra a varios integrantes del equipo de trabajo del artista, entre ellos su mánager, conocido como ‘Dímelo Jara’, quienes igualmente fueron vinculados por el mismo delito bajo la hipótesis de una actuación delictiva continuada.

Según la Fiscalía, existen dos hechos que sustentan la solicitud de medida privativa de la libertad. El primero corresponde a la presunta retención ilegal y amenazas contra un imitador del cantante puertorriqueño Ozuna.

El segundo caso involucra al artista Pirlo y a varios miembros de su equipo de trabajo, quienes, de acuerdo con la investigación, habrían sido retenidos en Medellín durante una disputa relacionada con el supuesto robo de unas joyas pertenecientes a Blessd. Las autoridades señalan que las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares, amenazadas y sometidas a pruebas de sangre sin su consentimiento.

Durante la diligencia, la delegada de la Fiscalía sostuvo que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario busca garantizar la comparecencia de los procesados y proteger a la comunidad, por lo que descartó la posibilidad de aplicar una medida menos restrictiva como la detención domiciliaria.

Mientras avanza el proceso judicial, será un juez de control de garantías quien determine si acoge o no la solicitud presentada por el ente investigador.