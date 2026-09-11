Así fue la noche de velas y memoria por las víctimas del terremoto en Cali

Cali vivió una jornada marcada por la memoria y la solidaridad, al cumplirse un mes del terremoto de magnitud 7,4 que dejó 154 personas fallecidas en la ciudad.

Desde la mañana, los homenajes comenzaron en la iglesia María Inmaculada, en Ciudad Capri, donde a las 7:34 a. m. sonaron 154 campanadas, una por cada víctima. Posteriormente, se leyeron sus nombres y se colocó una rosa blanca en el altar como símbolo de recuerdo.

La jornada continuó durante la noche con velatones y procesiones en diferentes sectores de Cali. Una de ellas comenzó en la carrera 66 con Novena y avanzó hasta el parque ubicado frente al centro comercial Palmetto Plaza.

La actividad contó con el respaldo de la Alcaldía de Cali, RCN, el Banco de Alimentos Cali y Palmetto Plaza, además de organizaciones sociales y ciudadanos que se sumaron al homenaje.

En el norte de la ciudad, otra velatón tuvo lugar frente a la iglesia La Ermita, mientras que horas antes se realizó una procesión vehicular desde El Templete hasta el barrio Cuarto de Legua, recorriendo algunos de los sectores afectados por la emergencia.

Con velas, flores, campanas y recorridos, los caleños recordaron a quienes perdieron la vida y acompañaron a sus familias, en una noche que también dejó un mensaje de unión y esperanza mientras la ciudad continúa su proceso de recuperación.