Madre e hijas fueron las víctimas de la masacre en Toro

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro, quienes recibieron impactos de bala durante el ataque.
Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para coordinar acciones que permitan identificar y capturar a los responsables. Además, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información que contribuya a esclarecer el crimen y facilitar la captura de los autores.
Por ahora, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y los posibles móviles. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta a una familia y genera preocupación en el norte del Valle.
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