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Madre e hijas fueron las víctimas de la masacre en Toro

Nuevos detalles se conocen sobre el triple homicidio que conmocionó al municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca. Las tres mujeres que fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una vivienda fueron identificadas y, según la información conocida, eran madre e hijas.

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro, quienes recibieron impactos de bala durante el ataque.

Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron un consejo de seguridad para coordinar acciones que permitan identificar y capturar a los responsables. Además, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información que contribuya a esclarecer el crimen y facilitar la captura de los autores.

Por ahora, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y los posibles móviles. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta a una familia y genera preocupación en el norte del Valle.

Noticia en desarrollo…

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