Madre e hijas fueron las víctimas de la masacre en Toro

Nuevos detalles se conocen sobre el triple homicidio que conmocionó al municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca. Las tres mujeres que fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una vivienda fueron identificadas y, según la información conocida, eran madre e hijas.