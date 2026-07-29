Doble homicidio en Urabá deja como víctima a un expolicía de Tuluá

Un doble homicidio ocurrido en distintos puntos de la vía que comunica a Apartadó con Turbo, en el Urabá antioqueño, dejó como víctimas a dos hombres, uno de ellos oriundo de Tuluá, Valle del Cauca.

La víctima tulueña fue identificada como Reinel González Alzate, un expolicía pensionado cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de Palmitas. El otro fallecido fue Ferney Patiño Marín, natural de Pereira, Risaralda, localizado en la variante del corregimiento de Currulao.

De acuerdo con la información preliminar, ambos hombres habrían sido obligados a descender de un vehículo antes de ser atacados con arma de fuego. Durante la inspección de los cuerpos, los investigadores también encontraron marcas en las manos que, al parecer, corresponderían a amarres.

Los hechos fueron reportados en diferentes puntos del corredor vial y actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer cómo ocurrieron los ataques y quiénes estarían detrás de los mismos.

Hasta el momento no se han esclarecido los móviles del doble homicidio ni las circunstancias que rodearon la presencia de las víctimas en esta zona de Antioquia.

Las autoridades adelantan la recolección de material probatorio y esperan establecer la secuencia de los hechos para avanzar en la identificación de los responsables.