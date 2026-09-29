Ataque con drones deja seis policías heridos y cierra la vía Panamericana

Un nuevo hecho de violencia mantiene cerrada la vía Panamericana entre Cali y Popayán, luego de un ataque con explosivos registrado en el sector de Tunía, Cauca, que dejó varios uniformados heridos. Aquí le contamos qué se sabe hasta el momento.

De acuerdo con el reporte preliminar, seis policías resultaron heridos durante el ataque, que habría sido ejecutado mediante el lanzamiento de explosivos desde drones contra un puesto de vigilancia ubicado sobre la carretera.

Uno de los uniformados fue trasladado de urgencia a un hospital universitario de Popayán, mientras que los otros cinco permanecen en un centro asistencial local y, según el reporte de la Secretaría de Salud del Cauca, se encuentran estables.

Las autoridades atribuyen inicialmente el ataque a disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, aunque las circunstancias y responsables del hecho continúan siendo materia de investigación.

Por el ataque, permanece cerrado el tramo entre Santander de Quilichao y Popayán, mientras la Fuerza Pública adelanta un operativo en la zona. Algunas personas han sido desviadas por vías alternas.

Las autoridades recomiendan evitar el sector y transitar con precaución mientras se restablecen las condiciones de seguridad en este importante corredor vial.