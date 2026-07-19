La FIFA sorprende con un premio inédito para el campeón del Mundial

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un hecho inédito en la historia del fútbol. Por primera vez, la FIFA entregará un exclusivo anillo de campeón a la selección que conquiste el título, inspirándose en una de las tradiciones más representativas del deporte estadounidense.

Además de la Copa del Mundo y las tradicionales medallas de oro, los campeones recibirán este nuevo reconocimiento, similar al que obtienen los ganadores de ligas como la NBA, la NFL o las Grandes Ligas de béisbol.

La FIFA informó que fueron fabricados 2.026 anillos, una cifra que rinde homenaje a la edición 2026 del torneo. Cada pieza estará numerada y contará con un certificado de autenticidad. De ese total, 30 anillos serán destinados a los integrantes de la selección campeona, mientras que los restantes serán comercializados por el organismo, aunque aún no se ha revelado su precio.

El diseño incluye el trofeo de la Copa del Mundo en una de sus caras y, en la otra, la identidad del equipo que se corone campeón, ya sea Argentina o España. Al finalizar el partido, el capitán y el director técnico recibirán anillos provisionales, mientras que los definitivos serán elaborados a la medida de cada integrante del plantel.

Aunque la FIFA no ha confirmado los materiales utilizados, las imágenes difundidas muestran una pieza con apariencia de oro amarillo y detalles con piedras preciosas. De acuerdo con estimaciones, cada anillo tendría un valor cercano a los 130.000 euros, similar al de los anillos que reciben los campeones de la NBA.

Con esta iniciativa, la FIFA incorpora por primera vez una tradición del deporte estadounidense al fútbol y convierte la final del Mundial 2026 en un acontecimiento histórico, no solo por definir al campeón del torneo, sino también por estrenar un premio nunca antes entregado en una Copa del Mundo.