Gustavo Puerta tiene nuevo club y firmará hasta 2030

El futuro de Gustavo Puerta finalmente quedó definido en Europa. El mediocampista colombiano fue adquirido por el Nottingham Forest de Inglaterra, club con el que firmará un contrato hasta 2030, aunque durante su primera temporada jugará cedido en Grecia.

El volante, que viene de destacarse con la Selección Colombia en el Mundial 2026, llegará al Olympiacos en calidad de préstamo por un año, como parte del acuerdo para continuar su desarrollo en el fútbol europeo.

La operación se concretó después de que el empresario griego Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest y del Olympiacos, decidiera apostar por el futbolista colombiano y pagara la cláusula de salida que tenía con el Racing de Santander.

De esta manera, Puerta continuará su carrera en Europa, pero ahora con los derechos deportivos en poder del conjunto inglés y con el reto de afrontar una nueva experiencia en el fútbol griego.

El acuerdo representa un paso importante para el mediocampista colombiano, quien buscará consolidarse durante su etapa en el Olympiacos antes de regresar a Inglaterra para incorporarse al Nottingham Forest.