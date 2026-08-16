La millonaria donación que llegará a Cali para reconstruir hospitales y escuelas

Una donación de $150.000 millones será destinada a la reconstrucción de hospitales y escuelas afectadas en Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes decidieron realizar el millonario aporte para apoyar la recuperación de la capital vallecaucana.

Según lo anunciado, los recursos serán destinados específicamente a infraestructura educativa y hospitalaria, dos de los sectores que enfrentan importantes afectaciones tras la emergencia.

De La Espriella destacó el gesto de la familia Gilinski y expresó su agradecimiento por la decisión de aportar a la reconstrucción de la ciudad.

La donación se suma a las diferentes acciones de solidaridad que se han anunciado desde distintos sectores para apoyar a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas más golpeadas por el terremoto.