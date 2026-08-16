La millonaria donación que llegará a Cali para reconstruir hospitales y escuelas

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó que sostuvo una conversación telefónica con el empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes decidieron realizar el millonario aporte para apoyar la recuperación de la capital vallecaucana.
Según lo anunciado, los recursos serán destinados específicamente a infraestructura educativa y hospitalaria, dos de los sectores que enfrentan importantes afectaciones tras la emergencia.
De La Espriella destacó el gesto de la familia Gilinski y expresó su agradecimiento por la decisión de aportar a la reconstrucción de la ciudad.
La donación se suma a las diferentes acciones de solidaridad que se han anunciado desde distintos sectores para apoyar a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas más golpeadas por el terremoto.
Deja una respuesta