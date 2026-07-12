Asesinan a joven de 27 años en Ansermanuevo, norte del Valle

La víctima, conocida entre familiares, amigos y habitantes de la población con el apodo de “Tarzán”, perdió la vida tras ser atacada en circunstancias que aún son materia de investigación.
Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección del lugar y adelantan las labores para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer los móviles de este nuevo homicidio.
Este caso se suma a los recientes hechos de violencia registrados en el norte del Valle del Cauca, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.
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