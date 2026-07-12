Asesinan a joven de 27 años en Ansermanuevo, norte del Valle

Las autoridades identificaron como Luis Ríos, de 27 años, al hombre que fue asesinado en un hecho violento ocurrido durante la noche del sábado en el municipio de Ansermanuevo, norte del Valle del Cauca.

La víctima, conocida entre familiares, amigos y habitantes de la población con el apodo de “Tarzán”, perdió la vida tras ser atacada en circunstancias que aún son materia de investigación.

Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección del lugar y adelantan las labores para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer los móviles de este nuevo homicidio.

Este caso se suma a los recientes hechos de violencia registrados en el norte del Valle del Cauca, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.