Accidente en la vía Tuluá–Bugalagrande cobró la vida de un motociclista

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando, al parecer, habría sufrido un microsueño, lo que desencadenó el siniestro vial. Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades.
César González laboraba en el Ingenio Riopaila y era ampliamente conocido en Bugalagrande por su pasión por el ciclismo, deporte que practicaba con frecuencia y por el que era apreciado entre la comunidad deportiva del municipio.
Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este lamentable hecho.
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