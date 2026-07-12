Accidente en la vía Tuluá–Bugalagrande cobró la vida de un motociclista

Como César González Pérez, oriundo de Bugalagrande, fue identificado el hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo sobre la vía que comunica a Tuluá con Bugalagrande.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando, al parecer, habría sufrido un microsueño, lo que desencadenó el siniestro vial. Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades.

César González laboraba en el Ingenio Riopaila y era ampliamente conocido en Bugalagrande por su pasión por el ciclismo, deporte que practicaba con frecuencia y por el que era apreciado entre la comunidad deportiva del municipio.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este lamentable hecho.