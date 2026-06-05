Asesinan a joven barbero y emprendedor dentro de su propio negocio

Profunda conmoción ha generado en Restrepo la muerte de Deyner Arboleda, un joven emprendedor y reconocido barbero del municipio que perdió la vida tras ser víctima de un ataque ocurrido en la tarde de este jueves.

Los hechos se registraron en Pipe Barber Shop, establecimiento de su propiedad ubicado en la zona urbana de la localidad, diagonal a una estación de servicio. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, Arboleda habría sido atacado por otro hombre en circunstancias que son materia de investigación.

Aunque en redes sociales circulan versiones que señalan que la agresión se habría originado por una discusión relacionada con el cobro de un servicio de peluquería, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La víctima era ampliamente conocida en el municipio por su labor como barbero y, según allegados, estaba próximo a culminar sus estudios de Administración de Empresas, combinando su formación profesional con el crecimiento de su negocio.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer los móviles del hecho e identificar plenamente al responsable de este caso que hoy enluta a familiares, amigos y habitantes de Restrepo.