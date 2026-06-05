Actor de ‘Jumanji’ murió tras ser atacado por el hijo de su pareja

El actor estadounidense James Handy, recordado por sus participaciones en producciones como Jumanji, Top Gun: Maverick y Logan, falleció a los 81 años tras ser víctima de un violento ataque con arma blanca ocurrido en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en una vivienda ubicada en el sector de Tarzana. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al actor gravemente herido en el jardín de la casa, con una lesión en el pecho ocasionada por arma blanca.

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico, los esfuerzos del personal de salud no fueron suficientes y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las investigaciones apuntan como principal sospechoso a Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la compañera sentimental del actor y quien residía en la misma vivienda. Según reportes conocidos por medios estadounidenses, el hombre fue detenido y posteriormente acusado formalmente de asesinato.

La noticia ha generado conmoción en Hollywood, donde James Handy era ampliamente reconocido por una trayectoria que superó las cuatro décadas. A lo largo de su carrera participó en numerosas películas y series de televisión, incluyendo producciones como Law & Order, Criminal Minds y NYPD Blue.

Mientras avanza el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido, colegas, seguidores y miembros de la industria del entretenimiento lamentan la partida de uno de los actores de reparto más reconocidos de Hollywood.