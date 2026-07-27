Agricultor fue asesinado a bala en zona rural de Trujillo

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, donde un agricultor fue asesinado a bala en la tarde de este domingo.

La víctima fue identificada como James Santa, reconocido habitante de la región. El ataque ocurrió en la vereda San José, sobre la vía que conduce al sector de Tres Esquinas, donde, según las primeras versiones, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El agricultor murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, antes de recibir atención médica.

Las autoridades realizaron la inspección del cuerpo e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.