Tuluá vivirá dos días de música y tradición afrocolombiana este fin de semana

Este fin de semana, Tuluá tendrá una cita con los sabores, sonidos y expresiones culturales del Pacífico colombiano. El 17 y 18 de octubre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas recibirá la segunda edición del Festival María Antonia Ruiz, que llega con más expositores, espectáculos musicales y nuevas experiencias para toda la familia.

La programación contará con más de 40 expositores locales, gastronomía del Pacífico, artesanías, bebidas ancestrales y cuatro muestras de cocina en vivo. También se presentarán agrupaciones locales y artistas de reconocimiento regional y nacional.

Entre las novedades estará «Negro Amor», una puesta en escena que combinará música del Pacífico, danza y narración para exaltar las raíces afrocolombianas. Además, se realizará la segunda edición de la Pasarela AfroModel, con 15 tulueños afrodescendientes como modelos y la participación de diseñadores regionales.

El festival también rendirá homenaje a personas que han contribuido a preservar las tradiciones afrocolombianas e incluirá un espacio para conocer la historia y el legado de María Antonia Ruiz.

Con esta programación, Tuluá se prepara para dos días de cultura, identidad y tradición en un encuentro abierto a la comunidad y a los visitantes de la región.