Tuluá vivirá dos días de música y tradición afrocolombiana este fin de semana

La programación contará con más de 40 expositores locales, gastronomía del Pacífico, artesanías, bebidas ancestrales y cuatro muestras de cocina en vivo. También se presentarán agrupaciones locales y artistas de reconocimiento regional y nacional.
Entre las novedades estará «Negro Amor», una puesta en escena que combinará música del Pacífico, danza y narración para exaltar las raíces afrocolombianas. Además, se realizará la segunda edición de la Pasarela AfroModel, con 15 tulueños afrodescendientes como modelos y la participación de diseñadores regionales.
El festival también rendirá homenaje a personas que han contribuido a preservar las tradiciones afrocolombianas e incluirá un espacio para conocer la historia y el legado de María Antonia Ruiz.
Con esta programación, Tuluá se prepara para dos días de cultura, identidad y tradición en un encuentro abierto a la comunidad y a los visitantes de la región.
Deja una respuesta