Árbol de gran tamaño bloqueó una de las salidas de San Pedro

Al llamado de la comunidad respondieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos, cuatro contratistas de la Administración Municipal y el alcalde de San Pedro, quienes participaron en las maniobras de corte y retiro del árbol.
Una vez despejado el corredor, la movilidad pudo comenzar a normalizarse. Sin embargo, el trabajo en la zona continuará este lunes con labores de limpieza, remoción y disposición final del material vegetal.
También se contempla el aprovechamiento de los residuos resultantes de la intervención.
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