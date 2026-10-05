Árbol de gran tamaño bloqueó una de las salidas de San Pedro

En cerca de dos horas de trabajo, organismos de atención y personal de la Alcaldía lograron habilitar nuevamente la salida norte del municipio San Pedro, Valle, luego de que un árbol de gran tamaño bloqueara la vía en inmediaciones del sector de Las Agüitas durante la noche del domingo debido a las fuertes lluvias.

Al llamado de la comunidad respondieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos, cuatro contratistas de la Administración Municipal y el alcalde de San Pedro, quienes participaron en las maniobras de corte y retiro del árbol.

Una vez despejado el corredor, la movilidad pudo comenzar a normalizarse. Sin embargo, el trabajo en la zona continuará este lunes con labores de limpieza, remoción y disposición final del material vegetal.

También se contempla el aprovechamiento de los residuos resultantes de la intervención.