Valle busca mano de obra para reconstruir viviendas tras el terremoto

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza hacia una nueva etapa. La Gobernación del Valle abrió una convocatoria para identificar trabajadores capacitados que puedan brindar asistencia técnica en los municipios afectados.

El proceso cuenta con el apoyo del Sena, que adelanta la convocatoria en los territorios para identificar personal especializado, incluyendo mujeres formadas en labores de infraestructura.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que la asistencia técnica será un requisito antes de iniciar las obras, con el objetivo de garantizar la seguridad de las nuevas construcciones.

El plan contempla la construcción de 2.500 viviendas nuevas y cerca de 9.500 mejoramientos habitacionales para atender a las familias afectadas por la emergencia.

Además de apoyar la recuperación de las viviendas, la iniciativa busca que la mano de obra contratada sea principalmente de los municipios donde se ejecutarán los proyectos, contribuyendo así a la reactivación económica de las zonas afectadas.

La convocatoria se suma a las acciones que adelanta el departamento para avanzar en la recuperación tras el movimiento telúrico.