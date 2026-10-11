Madrugada violenta en La Marina: un policía murió en enfrentamiento

La situación de orden público en la zona rural de Tuluá vuelve a generar preocupación tras un enfrentamiento armado ocurrido en la madrugada de este domingo en el corregimiento de La Marina, que dejó un uniformado fallecido y otro hombre abatido, cuya identidad y presuntos vínculos con grupos armados están pendientes de confirmación oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se presentó mientras unidades de la Policía realizaban controles relacionados con el cierre de establecimientos comerciales. En ese momento, habrían sido atacadas por hombres armados, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

En medio de la confrontación, uno de los policías sufrió heridas de gravedad y falleció minutos después. Durante el mismo episodio también murió uno de los presuntos atacantes, según la información preliminar conocida hasta ahora.

Este nuevo caso se produce después de los enfrentamientos reportados el sábado en el sector de Monteloro, también en zona rural de Tuluá, y aumenta la inquietud por los recientes hechos de violencia en el territorio.

Por ahora, se espera que las autoridades confirmen la identidad de las víctimas, entreguen detalles sobre lo ocurrido y aclaren si ambos episodios tienen alguna relación.