Anunció en vivo la muerte del padre de Messi, pero todo era falso: terminó renunciando

Una fuerte controversia sacudió a los medios de comunicación argentinos luego de que la conductora Florencia Peña anunciara en vivo la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. Lo que inicialmente fue presentado como una primicia terminó convirtiéndose en una noticia falsa que desencadenó críticas, un pronunciamiento de la familia del jugador y la posterior renuncia de la comunicadora.

El hecho ocurrió durante una transmisión de Luzu TV, cuando Peña aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido. Sin embargo, minutos después comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de la información y la propia presentadora reconoció que el dato provenía de versiones que circulaban en redes sociales y que no habían sido confirmadas oficialmente.

La situación tomó un giro definitivo cuando la familia de Lionel Messi emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente la información. Aunque confirmó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud delicada, aclaró que se encuentra con vida, bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

En el mismo pronunciamiento, la familia expresó su profundo malestar por la difusión de rumores relacionados con un asunto privado y cuestionó la falta de sensibilidad con la que fue tratado el tema. Además, insistió en que cualquier información relacionada con su entorno debe ser consultada y confirmada a través de canales oficiales.

La polémica creció rápidamente y generó una fuerte reacción dentro de Luzu TV. Nicolás Occhiato, directivo del medio, calificó como inadmisible la difusión de una noticia de tal magnitud sin haber realizado las verificaciones correspondientes y anunció medidas frente a lo sucedido.

Ante la presión generada por el caso, Florencia Peña presentó su renuncia públicamente. Durante su despedida, explicó que la información le había sido entregada por integrantes de la producción como un dato previamente verificado y reconoció que cometió un error al confiar en esa versión sin realizar una comprobación adicional.

El episodio se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más comentados de los últimos días en Argentina y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la difusión de información no confirmada, especialmente cuando involucra temas sensibles como la salud o la vida de figuras públicas.