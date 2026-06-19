Con solo 7 años, niño quindiano comenzará el bachillerato

Gabriel Felipe Ochoa Loaiza, un niño de apenas 7 años oriundo de Calarcá, Quindío, comenzará sexto grado de bachillerato luego de ser identificado con altas capacidades intelectuales y obtener un coeficiente intelectual (IQ) de 138.

Además de su destacado rendimiento académico, Gabriel sobresale por sus habilidades artísticas. Toca guitarra, piano, batería y otros instrumentos, interpreta música andina y clásica colombiana, practica danza y dedica parte de su tiempo a actividades creativas como el dibujo y la elaboración de esculturas en plastilina.

Su historia llamó la atención luego de que, durante sus primeros años escolares, terminara rápidamente las actividades asignadas y mostrara desinterés por la falta de estímulos en clase. Tras varias evaluaciones médicas y psicológicas, se descartó un diagnóstico de autismo y se confirmó que se trata de un niño neurodivergente con altas capacidades.

Inicialmente obtuvo un IQ de 126, pero al ingresar a un modelo educativo flexible que le permitió avanzar a su propio ritmo, una nueva valoración elevó su resultado a 138 puntos.

El menor también ingresará próximamente al Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío para fortalecer su formación musical. Entre sus sueños está convertirse en ingeniero de sonido, productor musical y profesor, con el propósito de preservar y enseñar la música tradicional colombiana a las nuevas generaciones.

Su caso se ha convertido en un ejemplo de la importancia de adaptar los procesos educativos a las necesidades de cada estudiante para potenciar al máximo sus talentos.