Giro de Rigo espera dejar millonario impacto económico en el Valle

El Giro de Rigo no solo reunirá a miles de ciclistas, también tendrá una agenda cultural, comercial y gastronómica que busca dinamizar la economía del Valle del Cauca durante este fin de semana.

La programación comenzará este viernes 30 de octubre con una cena privada con Rigoberto Urán y sus invitados, en Delirio. El sábado 31, de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., se realizará la entrega de kits a los participantes, acompañada de una muestra comercial con empresarios y patrocinadores. También está prevista una rueda de prensa a las 2:30 p. m.

La competencia tendrá lugar el domingo 1 de noviembre y finalizará con una presentación del Grupo Niche, programada entre las 4:00 y las 5:00 p. m.

Según Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, se espera la llegada de 30.000 turistas, una ocupación hotelera superior al 90 % y un impacto económico cercano a los $90.000 millones. Restaurantes, hoteles, comercios y emprendimientos locales hacen parte de los sectores que podrían beneficiarse de la actividad.