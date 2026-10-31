Dragoneante del INPEC fue asesinado tras terminar su turno

Un funcionario penitenciario fue víctima de un ataque armado minutos después de terminar su jornada laboral en Cali. El crimen ocurrió durante la noche del viernes 30 de octubre y es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Luis Francisco Ramírez, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien se movilizaba en motocicleta por el barrio El Recuerdo cuando fue interceptado por dos hombres armados. Según la información preliminar, los atacantes le dispararon en cuatro ocasiones y huyeron del lugar.

El funcionario falleció en el sitio. Investigadores del CTI realizaron los actos urgentes y avanzan en las pesquisas para esclarecer los móviles del homicidio. Hasta el momento no se reportan personas capturadas.

La subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, confirmó que el caso fue atendido por las autoridades y aseguró que será una prioridad investigativa. Por su parte, el INPEC rechazó el crimen y manifestó su preocupación por las amenazas y hechos violentos contra el personal penitenciario.