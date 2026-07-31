Estas son las cinco iglesias que serán iluminadas en Tuluá

La iniciativa contempla trabajos en San Bartolomé, Fátima, Salesianos, el Parque Franciscano y el Señor del Descendimiento, conocido como el Santo Aparecido.
La iluminación busca destacar la arquitectura de estos espacios, mejorar su entorno y convertirlos en nuevos atractivos para quienes recorren la ciudad durante la noche.
Además del componente urbano, el proyecto pretende fortalecer el turismo religioso y recuperar el protagonismo de lugares que hacen parte de la historia y tradición de Tuluá.
La Administración Municipal anunció que las obras hacen parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y darle una nueva imagen a distintos sectores de la ciudad.
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