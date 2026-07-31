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Estas son las cinco iglesias que serán iluminadas en Tuluá

Tuluá se prepara para cambiar su paisaje nocturno con un proyecto de iluminación que intervendrá cinco de sus principales referentes religiosos.

La iniciativa contempla trabajos en San Bartolomé, Fátima, Salesianos, el Parque Franciscano y el Señor del Descendimiento, conocido como el Santo Aparecido.

La iluminación busca destacar la arquitectura de estos espacios, mejorar su entorno y convertirlos en nuevos atractivos para quienes recorren la ciudad durante la noche.

Además del componente urbano, el proyecto pretende fortalecer el turismo religioso y recuperar el protagonismo de lugares que hacen parte de la historia y tradición de Tuluá.

La Administración Municipal anunció que las obras hacen parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y darle una nueva imagen a distintos sectores de la ciudad.

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