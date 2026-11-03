¡$11,2 millones en premios: El Palmar se prepara para una gran final futbolera!

Pesebreras y Cachuzos disputarán el título de la Copa Máster Ever Villegas. Piqueto y La Coralia irán por el tercer puesto en una jornada que promete emociones y una atractiva premiación.

¡La expectativa está al máximo! La cancha del barrio El Palmar se vestirá de fiesta este domingo 8 de noviembre con la gran final de la Copa Máster Ever Villegas, un certamen que tendrá como atractivo especial una bolsa de premios de 11 millones 200 mil pesos, destinada a reconocer a los mejores equipos y protagonistas del campeonato.

La programación futbolera arrancará a las 11:00 de la mañana con el compromiso entre Piqueto y La Coralia, dos escuadras que buscarán despedirse del torneo ocupando el tercer lugar del podio.

El plato fuerte llegará a la 1:00 de la tarde, cuando Pesebreras y Cachuzos salten al terreno de juego para protagonizar el esperado duelo por el título de campeón. Los dos finalistas tendrán la oportunidad de coronar una destacada campaña levantando el trofeo más importante de la competencia.

UNA BOLSA DE PREMIOS QUE DESPIERTA EXPECTATIVA

La organización ha dispuesto una importante premiación económica que reconoce el esfuerzo y rendimiento de los participantes. Así será la distribución:

🏆 Campeón: $7.000.000.

🥈 Subcampeón: $2.500.000.

🥉 Tercer puesto: $800.000.

🏅 Cuarto puesto: $400.000.

⚽ Goleador del torneo: $250.000.

🧤 Valla menos vencida: $250.000.

Con siete millones de pesos reservados para el equipo campeón, la gran final tendrá un ingrediente adicional que elevará la expectativa entre los protagonistas y sus seguidores.

Todo está dispuesto para vivir una auténtica fiesta del fútbol aficionado, en la que el talento, la experiencia y el espíritu competitivo serán protagonistas.

La cita es este domingo 8 de noviembre en la cancha del barrio El Palmar. Dos partidos, cuatro equipos y una atractiva bolsa de premios para cerrar por todo lo alto la Copa Máster Ever Villegas.

¡El fútbol máster está de fiesta y el gran campeón está por conocerse!