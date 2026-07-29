Terremoto en Japón deja 18 muertos y varios atrapados

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón aumentó a 18, mientras los equipos de emergencia mantienen una búsqueda contrarreloj de personas que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

Cinco de las nuevas víctimas murieron tras el derrumbe de una chimenea en una planta industrial de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto. Las autoridades también indicaron que al menos cuatro personas podrían continuar sepultadas.

El sismo, registrado el martes y con una intensidad máxima de 7 en la escala japonesa, provocó además cientos de heridos. Solo en uno de los centros médicos de Yatsushiro fueron atendidas más de 200 personas, mientras otros hospitales reportaron decenas de pacientes.

Las labores de rescate avanzan con el apoyo de miles de efectivos. El Gobierno desplegó cerca de 4.600 soldados, 2.000 policías y 1.410 bomberos para localizar a posibles sobrevivientes y atender las zonas afectadas.

La primera ministra Sanae Takaichi advirtió que cada hora es crucial para encontrar a quienes permanecen bajo los escombros.

Además, cerca de 8.900 personas han sido evacuadas y más de 34.800 hogares continúan sin electricidad en la prefectura de Kumamoto.

Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda mientras continúan evaluando la magnitud de los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico.