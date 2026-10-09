Navi Pillay, la jurista sudafricana que ganó el Nobel de la Paz 2026

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026, un reconocimiento a su trayectoria en la promoción de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional.

El Comité Noruego del Nobel destacó su labor para lograr que los Estados y sus líderes rindan cuentas por sus actuaciones, así como su aporte a los procesos judiciales relacionados con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.

Pillay, nacida el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, ha ocupado cargos de relevancia internacional. Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la Corte Penal Internacional, además de desempeñarse en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Al anunciar el galardón, el Comité resaltó que su compromiso con la justicia y la dignidad humana constituye una “fuente de esperanza e inspiración” para quienes trabajan por un mundo más pacífico.