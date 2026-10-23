Aeronave ultraliviana cayó en zona rural del norte del Cauca

De acuerdo con la información preliminar, el aparato terminó a un costado de un camino rural, cerca de terrenos de cultivo. Tras conocerse el caso, organismos de socorro y autoridades competentes se dirigieron al lugar para verificar lo ocurrido.
Por el momento, se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas fatales, así como las causas que habrían provocado el presunto accidente.
Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del hecho y confirmar el estado de los posibles ocupantes. La información continúa en desarrollo.
Deja una respuesta