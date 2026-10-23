Aeronave ultraliviana cayó en zona rural del norte del Cauca

Una emergencia aérea fue reportada en el norte del Cauca, donde una aeronave ultraliviana habría caído en inmediaciones de la hacienda La Suiza, en zona rural del municipio de Puerto Tejada.

De acuerdo con la información preliminar, el aparato terminó a un costado de un camino rural, cerca de terrenos de cultivo. Tras conocerse el caso, organismos de socorro y autoridades competentes se dirigieron al lugar para verificar lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas fatales, así como las causas que habrían provocado el presunto accidente.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del hecho y confirmar el estado de los posibles ocupantes. La información continúa en desarrollo.