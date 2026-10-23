El talento infantil del Valle brilla en ‘Yo Me Llamo Kids 2026’

Se trata de Juan Pablo Giraldo, quien interpreta a Julio Iglesias; Kaleth Echeverry López, mini Vicente Fernández, y Samuel David Giraldo, mini Carlos Gardel. Los participantes destacaron el acompañamiento de sus familias y las oportunidades que han recibido para crecer artísticamente.
Juan Pablo invitó a otros niños a perseverar hasta alcanzar sus metas, mientras Kaleth agradeció el apoyo de sus padres y señaló que La Maceta le ha ayudado a expresarse mejor. Samuel, por su parte, resaltó la posibilidad de compartir conocimientos musicales con otros niños.
Desde 2019, La Maceta ha beneficiado a más de 400 niños, jóvenes y sus familias, ha producido más de 500 notas y cerca de 600 entrevistas, y tiene presencia en los 42 municipios del Valle del Cauca.
Por su parte, Talentos Excepcionales promueve la formación artística mediante ensayos, montajes y presentaciones que fortalecen las habilidades y la confianza de los participantes. Ambos programas buscan abrir oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen y proyecten su talento.
Deja una respuesta