El talento infantil del Valle brilla en ‘Yo Me Llamo Kids 2026’

Tres jóvenes artistas del Valle del Cauca representan al departamento en ‘Yo Me Llamo Kids 2026’, luego de fortalecer sus habilidades musicales a través de los programas Talentos Excepcionales y La Maceta, impulsados por la Gobernación.

Se trata de Juan Pablo Giraldo, quien interpreta a Julio Iglesias; Kaleth Echeverry López, mini Vicente Fernández, y Samuel David Giraldo, mini Carlos Gardel. Los participantes destacaron el acompañamiento de sus familias y las oportunidades que han recibido para crecer artísticamente.

Juan Pablo invitó a otros niños a perseverar hasta alcanzar sus metas, mientras Kaleth agradeció el apoyo de sus padres y señaló que La Maceta le ha ayudado a expresarse mejor. Samuel, por su parte, resaltó la posibilidad de compartir conocimientos musicales con otros niños.

Desde 2019, La Maceta ha beneficiado a más de 400 niños, jóvenes y sus familias, ha producido más de 500 notas y cerca de 600 entrevistas, y tiene presencia en los 42 municipios del Valle del Cauca.

Por su parte, Talentos Excepcionales promueve la formación artística mediante ensayos, montajes y presentaciones que fortalecen las habilidades y la confianza de los participantes. Ambos programas buscan abrir oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen y proyecten su talento.