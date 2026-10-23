Rehabilitación de la vía Panorama ya supera la mitad de su ejecución

Las intervenciones, a cargo del programa Vías del Samán, comenzaron el 18 de agosto y se desarrollan en el sector de Madrigal, en Riofrío, con trabajos en 1,5 kilómetros, y en el corregimiento de Ricaurte, en Bolívar, donde se intervienen otros 1,3 kilómetros. En total, son 2,8 kilómetros de rehabilitación, con un avance del 53 %, según informó la Secretaría de Infraestructura del Valle.
El secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, señaló que la Gobernación mantiene el seguimiento a estos proyectos de alcance nacional que impactan al departamento.
Estas obras se suman a las intervenciones realizadas desde 2023 en la vía Panorama, entre ellas la construcción del puente sobre la quebrada La Unión, entregado a finales de 2024. De acuerdo con el funcionario, el corredor suma 19 kilómetros rehabilitados y una inversión acumulada superior a los $86.000 millones.
La recuperación de la vía busca mejorar las condiciones de circulación, facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, y fortalecer la conexión entre los municipios del Valle del Cauca.
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