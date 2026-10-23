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Rehabilitación de la vía Panorama ya supera la mitad de su ejecución

La recuperación de uno de los corredores viales del Valle del Cauca continúa en dos puntos estratégicos del departamento. Las obras en la vía Panorama ya superan la mitad de su ejecución y buscan mejorar la movilidad entre varios municipios de la región.

Las intervenciones, a cargo del programa Vías del Samán, comenzaron el 18 de agosto y se desarrollan en el sector de Madrigal, en Riofrío, con trabajos en 1,5 kilómetros, y en el corregimiento de Ricaurte, en Bolívar, donde se intervienen otros 1,3 kilómetros. En total, son 2,8 kilómetros de rehabilitación, con un avance del 53 %, según informó la Secretaría de Infraestructura del Valle.

El secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, señaló que la Gobernación mantiene el seguimiento a estos proyectos de alcance nacional que impactan al departamento.

Estas obras se suman a las intervenciones realizadas desde 2023 en la vía Panorama, entre ellas la construcción del puente sobre la quebrada La Unión, entregado a finales de 2024. De acuerdo con el funcionario, el corredor suma 19 kilómetros rehabilitados y una inversión acumulada superior a los $86.000 millones.

La recuperación de la vía busca mejorar las condiciones de circulación, facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, y fortalecer la conexión entre los municipios del Valle del Cauca.

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