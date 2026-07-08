Mototaxista fue asesinado a bala en el sur de Buga

Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en un hecho de violencia registrado sobre la vía que conduce al corregimiento de Quebradaseca, en la salida sur de Buga, a la altura de la entrada al sector de El Manantial.

La víctima fue identificada como Samir Potes Martínez, de 34 años, quien fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información conocida, Potes Martínez se desempeñaba como mototaxista y también realizaba préstamos de dinero.

Las autoridades llegaron al sitio para adelantar la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones que permitan establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.