Mototaxista fue asesinado a bala en el sur de Buga

La víctima fue identificada como Samir Potes Martínez, de 34 años, quien fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con la información conocida, Potes Martínez se desempeñaba como mototaxista y también realizaba préstamos de dinero.
Las autoridades llegaron al sitio para adelantar la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones que permitan establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.
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