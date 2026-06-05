EE. UU. lanza advertencia por compra de votos en Colombia: podrían quitar visas

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una contundente advertencia contra quienes intenten interferir en el proceso electoral mediante la compra de votos o cualquier otra práctica fraudulenta.

El funcionario, conocido por el apodo de “El Quitavisas”, aseguró que el gobierno estadounidense está siguiendo de cerca el desarrollo de las elecciones previstas para el próximo 21 de junio, en las que se enfrentarán Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda Castro.

A través de un mensaje público, Landau recordó que una visa estadounidense es un privilegio y no un derecho, advirtiendo que quienes participen en actividades que busquen alterar la voluntad popular podrían enfrentar la revocación de sus visas, así como restricciones migratorias que también afectarían a sus familiares.

“Quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea mediante la compra de votos o de cualquier otra manera, están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias”, señaló el funcionario.

El pronunciamiento se produjo en medio de denuncias realizadas por Abelardo De la Espriella, quien aseguró que existiría un supuesto plan para influir en la votación mediante la compra de votos en algunas regiones del país, especialmente en la Costa Caribe. Estas acusaciones han generado un intenso debate político a pocas semanas de la jornada electoral.

Desde Washington indicaron que continuarán monitoreando la situación en distintas zonas del territorio colombiano con el objetivo de respaldar la transparencia y la integridad del proceso democrático.

La advertencia de Estados Unidos se suma a los llamados de diferentes sectores nacionales e internacionales para garantizar unas elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para los votantes.