De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona cuando, al parecer, fueron arrollados por un camión. La mujer murió en el lugar de los hechos.
La fallecida fue identificada como Irma Restrepo, residente del corregimiento de Pueblo Nuevo. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las condiciones de salud de la otra persona que viajaba en la motocicleta ni sobre las circunstancias exactas del accidente.
Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el siniestro.
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