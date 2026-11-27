Mujer perdió la vida en siniestro vial sobre el sector de Uninorte en Buga

Un accidente de tránsito ocurrido hacia las 7:00 de la mañana de este viernes dejó una mujer fallecida en el corredor vial comprendido entre los puentes Lechugas y Palo Blanco, en el sector de Uninorte, sobre la doble calzada sentido Tuluá - Buga.