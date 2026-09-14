Accidente en un cultivo de pino deja a un trujillense sin vida

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral que le costó la vida a Mauricio Loaiza González, trabajador oriundo de Trujillo, Valle del Cauca.

El hecho se registró el pasado sábado 12 de septiembre, cuando Mauricio se encontraba realizando labores en un cultivo de pino. Por ahora, no se conocen oficialmente todos los detalles sobre cómo ocurrió el incidente, por lo que se adelantan las respectivas verificaciones para establecer las causas y determinar si se cumplían los protocolos de seguridad.

Mauricio trabajaba para la empresa Green Forest, desde donde expresaron su pesar por lo ocurrido y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y allegados.

El cuerpo del trabajador es velado en la Funeraria San Martín, en Trujillo. Las honras fúnebres están programadas para las 11:00 de la mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026, en la capilla del Campo Santo del municipio.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad acompañan a sus seres queridos en medio del dolor por la pérdida.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades a que haya lugar.