El futbolista recibió felicitaciones por este logro, que marca un paso importante en su carrera y representa el resultado de años de formación y trabajo en las canchas.
Delgado inició su proceso deportivo en la Escuela Juventud Santa Bárbara, donde dio sus primeros pasos en el fútbol antes de llegar al profesionalismo.
Además de su trayectoria deportiva, Jeovany es hijo de Melissa Murillo, conocida como “Pikito”, una leyenda del atletismo cerriteño.
Con el ascenso del Deportes Quindío, el joven futbolista tendrá la oportunidad de competir el próximo año en la máxima categoría del fútbol colombiano, llevando consigo el orgullo de su tierra y de quienes han acompañado su formación.
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