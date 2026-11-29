El Cerrito tendrá representante en la Liga BetPlay: Jeovany Delgado

El fútbol comienza a darle frutos a Jeovany Delgado, un joven deportista de El Cerrito, Valle del Cauca, que en su primer año como profesional consiguió el ascenso con el Deportes Quindío y se prepara para disputar la Liga BetPlay en 2027.

El futbolista recibió felicitaciones por este logro, que marca un paso importante en su carrera y representa el resultado de años de formación y trabajo en las canchas.

Delgado inició su proceso deportivo en la Escuela Juventud Santa Bárbara, donde dio sus primeros pasos en el fútbol antes de llegar al profesionalismo.

Además de su trayectoria deportiva, Jeovany es hijo de Melissa Murillo, conocida como “Pikito”, una leyenda del atletismo cerriteño.

Con el ascenso del Deportes Quindío, el joven futbolista tendrá la oportunidad de competir el próximo año en la máxima categoría del fútbol colombiano, llevando consigo el orgullo de su tierra y de quienes han acompañado su formación.