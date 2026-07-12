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Aumenta a 4.490 el número de muertos por los terremotos en Venezuela

El balance oficial de los terremotos que sacudieron a Venezuela continúa en aumento. Este domingo, las autoridades informaron que el número de víctimas fatales ascendió a 4.490, mientras que 17.907 personas quedaron sin vivienda a causa de la emergencia.

El reporte fue entregado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, quien confirmó que la cifra de fallecidos aumentó en 157 con respecto al informe del sábado.

Las autoridades también indicaron que 16.740 personas permanecen heridas y que 32.401 pacientes han recibido atención médica en distintos hospitales del país.

Actualmente, 19.583 damnificados permanecen alojados en 108 campamentos temporales, la mayoría ubicados en los estados de La Guaira y Caracas, donde se concentra gran parte de la población afectada.

Desde el inicio de la emergencia, el pasado 24 de junio, los organismos sismológicos han registrado 1.222 réplicas, mientras continúan las labores de atención a los damnificados y recuperación de las zonas afectadas.

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