Venezuela supera las 5.000 víctimas mortales tras los devastadores terremotos

A casi tres semanas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, el balance oficial de víctimas sigue aumentando. El Gobierno informó este viernes que la cifra de fallecidos ascendió a 5.069 personas, 139 más que el último reporte, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

Las autoridades indicaron que más de 21.200 personas permanecen en 107 refugios temporales, mientras cerca de 18.000 habitantes perdieron sus viviendas. Además, advirtieron que esta cifra podría aumentar conforme avanzan las inspecciones en las zonas afectadas.

El informe oficial señala que 856 edificaciones sufrieron daños por los sismos y que 190 colapsaron por completo. Ante esta situación, el Gobierno estima que será necesario construir alrededor de 25.000 viviendas para atender a las familias damnificadas, además de emprender un amplio proceso de reconstrucción urbana.

Aunque las labores de búsqueda continúan, las autoridades aún no han entregado un balance sobre el número de personas desaparecidas. Familiares de las víctimas aseguran que seguirán removiendo escombros hasta encontrar a sus seres queridos, pese a las dificultades y la falta de maquinaria en algunas zonas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que los daños materiales ocasionados por la tragedia ascienden a 37.000 millones de dólares, una cifra que representa cerca de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) estimado de Venezuela para este año.

En medio de la emergencia, también se han registrado historias esperanzadoras. Más de 648 perros y gatos han sido rescatados en el estado de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos, y muchos de ellos ya lograron reencontrarse con sus familias.