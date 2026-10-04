A esto se dedicaría Messi tras su retiro del fútbol

Aunque Lionel Messi todavía continúa activo como futbolista, sus movimientos fuera de la cancha ya dejan pistas sobre el camino que podría tomar cuando llegue el momento de decirle adiós al fútbol profesional. El argentino estaría preparando una nueva etapa ligada directamente a la gestión deportiva.

El astro de 39 años adquirió recientemente el CD Eldense, equipo de la segunda división de España, según confirmó oficialmente la institución. Con esta operación, Messi amplía sus inversiones en el fútbol español y fortalece un proyecto que apunta a consolidarlo como dirigente.

El argentino ya había tomado en abril el control del Cornellà, club catalán que actualmente compite en la cuarta categoría española.

El Eldense, fundado en 1921, nunca ha disputado la Primera División y atraviesa actualmente una situación deportiva complicada. Después de siete jornadas de la temporada, ocupa el puesto 19 entre 22 equipos, en zona de descenso a la Primera RFEF.

Desde el club señalaron que la llegada de Messi representa el comienzo de un proyecto de largo plazo enfocado en fortalecer las áreas deportiva, institucional y social de la entidad.

De esta manera, el exjugador del Barcelona podría estar construyendo desde ahora una estructura para continuar vinculado al fútbol una vez finalice su carrera como jugador.

Messi continúa jugando con el Inter Miami y tiene previsto viajar a Argentina para disputar el próximo 6 de octubre un amistoso contra Benín, encuentro que podría marcar su despedida de la Selección Argentina.