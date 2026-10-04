El Baloto por fin encontró ganador: ¿dónde cayó el millonario premio?

Después de varios meses sin un ganador del premio mayor, el Baloto volvió a entregar su acumulado. Un jugador de Nobsa, Boyacá, acertó los seis números del sorteo 2.717, realizado el sábado 3 de octubre, y se llevó $61.600 millones.

La combinación ganadora fue 03, 10, 14, 26 y 31, con la súper balota 10. El tiquete fue comprado de manera manual en un punto de venta de la red comercial JER.

Según Baloto, es el acumulado más alto entregado desde 2017, la cuarta caída más grande en la historia del juego y la primera vez que el premio mayor cae en 2026.

El sorteo dejó 40.239 ganadores en las distintas categorías. Por su parte, la Revancha no tuvo ganador del acumulado de $2.000 millones. Sus números fueron 19, 23, 27, 38 y 40, con súper balota 14.

Tras este resultado, el Baloto reinicia su acumulado en $4.300 millones, mientras que la Revancha ofrecerá $2.200 millones para el sorteo del lunes 5 de octubre.