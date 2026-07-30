Conozca a la nueva ministra de Salud de Colombia

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció este jueves el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud, una de las carteras más importantes del próximo Gobierno.

La designación fue confirmada a través de la red social X, donde el mandatario aseguró que el sistema de salud requiere cambios urgentes y manifestó su confianza en la experiencia de la nueva funcionaria para liderar esa transformación.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, institución donde también cursó estudios en alta dirección y liderazgo estratégico. Además, cuenta con una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra, en España.

Durante los últimos años se desempeñó como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a varias EPS del país. Antes de asumir ese cargo trabajó en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud.

Su trayectoria también incluye experiencia en el sector privado, donde fue vicepresidenta corporativa de Grupo Integral de Servicios Técnicos, socia fundadora y gerente general de Latco Drilling S.A., además de desempeñarse como abogada en reconocidas firmas jurídicas.

Con este nombramiento, De la Espriella continúa conformando el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto, en medio de la expectativa por las reformas que impulsará en el sistema de salud colombiano.