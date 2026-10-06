Pagaron más de $400 millones por un predio que el ICBF no utilizó en Sevilla

La situación fue conocida por la directora del ICBF, Carolina Restrepo, durante su visita al departamento. Según la documentación revisada, el contrato fue firmado el 24 de diciembre de 2025 con el propósito de trasladar allí el centro zonal de Sevilla.
Sin embargo, las adecuaciones necesarias no se realizaron y los funcionarios continuaron trabajando en la sede anterior. Aun así, el contrato permaneció vigente y acumuló pagos superiores a los $400 millones hasta el 31 de julio de 2026.
El contrato, además, habría sido adicionado y prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026, pese a que el traslado todavía no se había concretado.
Ante estos hechos, el ICBF anunció que entregará la documentación a los órganos de control para determinar si hubo irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
La entidad señaló que continuará revisando el manejo de los recursos destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes.
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