Militarizan Santa Marta tras jornada de ataques y amenazas

Santa Marta vive una jornada de tensión por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), con comercios cerrados, vehículos incendiados, restricciones en la movilidad y un amplio despliegue de la Fuerza Pública.

Durante este martes comenzaron a circular videos en los que se observan hombres armados intimidando a comerciantes y ordenando el cierre de establecimientos en diferentes sectores de la ciudad. Los hechos han afectado zonas como Gaira, Cristo Rey, Los Olivos y la avenida del Río.

La situación también golpeó el transporte. Entre los hechos reportados está la incineración de un taxi y un vehículo de carga, cuyos conductores habrían sido obligados a descender antes de que los automotores fueran incendiados. Las autoridades investigan estos hechos.

La crisis se presenta después de un operativo de la Fuerza Pública en la Sierra Nevada en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como integrante de las ACSN. Tras su muerte, el grupo anunció un paro armado de 48 horas.

Ante el panorama, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Policía. El mandatario también se desplazó hasta la ciudad para liderar un consejo extraordinario de seguridad y acompañar las acciones de las autoridades.

El despliegue incluye presencia militar y policial en diferentes puntos, mientras la Fuerza Pública mantiene vigilancia sobre la Troncal del Caribe y otros corredores afectados por los hechos. También se han reportado sobrevuelos de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Mientras avanzan las operaciones de seguridad, comerciantes, transportadores y habitantes esperan que las autoridades puedan contener las acciones violentas y restablecer la movilidad y las actividades comerciales en la capital del Magdalena.