El robot chino que levanta carros y podría ayudar a combatir robos

La robótica sigue avanzando hacia máquinas capaces de interactuar físicamente con su entorno. Una demostración de la empresa china Unitree Robotics llamó la atención al mostrar un humanoide realizando maniobras de alta exigencia, desde levantar un automóvil hasta soportar una caída desde varios metros de altura.

El robot, identificado como Unitree H2-X, mide 1,70 metros y apareció en un video difundido por la compañía ejecutando patadas voladoras, levantando un vehículo y amortiguando una caída de cuatro metros. La presentación también incluyó una escena en la que la máquina responde ante un supuesto atacante armado, lo que puso sobre la mesa sus posibles aplicaciones en seguridad y rescate.

Sin embargo, el desafío va más allá de la fuerza y la movilidad. Para operar en situaciones reales, estos sistemas deben interpretar lo que sucede a su alrededor y tomar decisiones adecuadas mediante inteligencia artificial.

Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Unitree, explicó que la compañía trabaja en el desarrollo de capacidades físicas y sistemas de decisión que permitan a los robots ejecutar tareas útiles de forma autónoma.

El empresario considera que la llamada inteligencia artificial física podría experimentar un avance comparable al impacto de ChatGPT. Para alcanzar una adopción más amplia, señaló que será necesario aumentar la capacidad de cómputo, disponer de más chips y desarrollar infraestructura que permita integrar estas máquinas en actividades cotidianas y productivas.

Aunque las demostraciones evidencian avances en movilidad y fuerza, su desempeño en condiciones reales y sus posibles usos en seguridad todavía dependen de mayores desarrollos tecnológicos.