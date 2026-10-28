Tulua decreta toque de queda para menores durante Halloween

Con toque de queda para menores de edad y restricciones a caravanas, rodadas y uso de pólvora, la Alcaldía de Tuluá estableció medidas especiales para prevenir riesgos y garantizar la seguridad durante las celebraciones de Halloween.

Según el Decreto 200.59.3.1083 del 23 de octubre de 2026, los menores de 18 años no podrán permanecer en espacios públicos entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

La normativa también prohíbe las caravanas, desfiles y rodadas durante las 24 horas, así como el uso y comercialización de pólvora y el lanzamiento de harina, talco y espuma. Además, restringe la venta de combustible para motocicletas entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Otras medidas incluyen restricciones al porte de armas, transporte de materiales y realización de trasteos durante la noche, además de prohibir el uso de elementos intimidantes en disfraces y de animales con fines decorativos.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a acatar las disposiciones. Los horarios habituales de los establecimientos nocturnos se mantienen sin modificaciones durante el fin de semana.