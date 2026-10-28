Tulua decreta toque de queda para menores durante Halloween

Según el Decreto 200.59.3.1083 del 23 de octubre de 2026, los menores de 18 años no podrán permanecer en espacios públicos entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.
La normativa también prohíbe las caravanas, desfiles y rodadas durante las 24 horas, así como el uso y comercialización de pólvora y el lanzamiento de harina, talco y espuma. Además, restringe la venta de combustible para motocicletas entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m.
Otras medidas incluyen restricciones al porte de armas, transporte de materiales y realización de trasteos durante la noche, además de prohibir el uso de elementos intimidantes en disfraces y de animales con fines decorativos.
La Alcaldía invitó a la ciudadanía a acatar las disposiciones. Los horarios habituales de los establecimientos nocturnos se mantienen sin modificaciones durante el fin de semana.
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